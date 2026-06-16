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Önce motosikletlinin üzerine kırdı, sonra ters yöne girdi

Önce motosikletlinin üzerine kırdı, sonra ters yöne girdi
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Eskişehir'de ters yönde ilerleyen servis aracı, kavşakta motosikletin önüne kırarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de kavşakta aracını motosikletlinin üzerine kırıp ters yöne giren servis şoförü kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'ndeki Haller kavşağı olarak bilinen yolda meydana geldi. Üniversite Caddesi yönüne ters yönde ilerleyen 26 S 0570 plakalı servis aracı kavşaktan çıkış yapan motosikletin önüne ani manevra yaparak Gençlik Merkezi Sokağı'na girdi. Motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtulup karşı yönden seyreden araçları tehlikeye atan sürücünün yoluna devam ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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