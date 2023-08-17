Ters yönde giden sürücüye 4 bin lira ceza kesildi

Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Balıklarkayası mevkisinde Karabük'ten istikametten Safranbolu yönüne giden 78 AL 904 plakalı otomobil sürücüsü S.G., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Otomobiliyle ters şeritten giden sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesilirken hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı. - KARABÜK