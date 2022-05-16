Son dakika gündem: Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem: Terör örgütüne üye 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çercevesinde 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çercevesinde 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan A.G. ve M.D. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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