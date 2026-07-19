Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'un Terme ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Hasan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hasan Korkmaz ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN