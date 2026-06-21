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Samsun'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Samsun'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Samsun'un Terme ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan işçi Saim Uzun, yük asansöründen malzeme alırken dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde çalıştığı 5 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tadilat yapan Saim Uzun, yük asansöründen malzeme alırken dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Saim Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu esnada bölgede güvenlik önlemleri alındı. Saim Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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