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Tercan'da Trafik Haftası Etkinlikleri Miniklere Tanıtıldı

Tercan'da Trafik Haftası Etkinlikleri Miniklere Tanıtıldı
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Erzincan Tercan Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikle minik öğrencilere trafik güvenliği, yaya geçiş kuralları ve güvenli oyun alanları hakkında bilgi verildi. Ayrıca 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi kapsamında öğrencilere düdük hediye edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince "3-9 Mayıs Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında Tercan Anaokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi.

Miniklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği etkinlikte trafik güvenliği, yayalar için güvenli geçiş yerleri, yaya yolunda (kaldırımda) yürüme kuralları, araç ve okul servisi içerisinde uyulması gereken kurallar, güvenli oyun alanları konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında öğrencilere düdük hediye edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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