Tennessee'de mühimmat tesisinde patlama: 16 kişi ölü olarak ilan edildi

ABD'nin Tennesse eyaletine bağlı Humphreys County Şerifi Chris Davis, mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada kaybolan 16 kişiyi ölü olarak ilan ederek, ailelerine haber verildiğini söyledi.

ABD'nin Tennesse eyaletinde cuma günü meydana gelen patlamada bilanço açıklandı. Hickman County'e bağlı Bucksnort'ta bulunan Accurate Enerji Sistemleri'nin askeri mühimmat tesisinde meydana gelen patlamada kayıp olarak duyurulan 16 kişi ölü ilan edildi. Humphreys County Şerifi Chris Davis yaptığı açıklamada, 16 kişinin tamamının ailelerine haber verildiğini ve patlamanın nedenini belirlemek için soruşturmanın hala sürdüğünü söyledi. Chris Davis, operasyonun kurtarma aşamasından çıkarılarak ceset toplama aşamasına geçtiğini ve ölenlerin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılacağını aktardı.

Humphreys County şerifi, daha önce kaybolduğu sanılan 18 kişiden ikisinin patlama sırasında orada olmadığının anlaşılmasıyla ölü sayısının 16'ya düştüğünü belirtti. - TENNESSEE