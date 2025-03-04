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Temizlik yaparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

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Batman'da evde temizlik yapan 48 yaşındaki kadın, bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Yenipınar köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi Ayşe Özalp (48) iddiaya göre, temizlik yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Yakınları tarafından fark edilen Özalp, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özalp, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Temizlik yaparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah rahmet eylesin aileye sabırlar dilerim

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