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TEM Otoyolunda Zurna Çalan Sürücü Trafikte Tehlike Yarattı

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TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan umursamaz sürücü, bir başka sürücünün kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Bir yandan yola bakan diğer yandan da elindeki zurnayı çalan umursamaz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye attı. Yaşananlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

Direksiyon başında zurna çaldı

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etti. Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyrantepe 3.Sayfa Güncel Haberler

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