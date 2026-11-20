Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TEM Otoyolu Sultangazi sapağında plastik hammadde yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yola saçılan hammaddeler başka bir kamyonete yüklenerek kaldırılırken, kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 10.40 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BU 5840 plakalı plastik hammadde yüklü kamyonetin sürücüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yan yatarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle araçtaki plastik hammaddeler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yola saçılan hammaddeler başka bir kamyonete yüklendi

Kaza nedeniyle yan yatan kamyonet yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Yola saçılan plastik hammaddeler ise başka bir kamyonete yüklenerek yoldan kaldırıldı. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, kilometrelerce uzanan araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı