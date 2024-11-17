Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olayda araçta bulunan 4 kişi hemen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tem Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul'da TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Başakşehir'de TEM Otoyolu yan yol Edirne istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CKR 054 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçta bulunan 4 kişi hemen araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. TEM Otoyolu yan yolda trafik bir süreliğine dururken, söndürme çalışmalarının ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Alev alev yanan araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te bu sene kaç kaşık atıldı, kimlere kaşık atıldı? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi! Deha 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Muazzez İlmiye kaç yaşında, mesleği ne? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı neydi? Hangisinin sözlük tanımında 'Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz' şeklinde bir ifade yer alır? Kim Milyoner Olmak İster? Deha 9. full hd tek parça izleme linki (SON BÖLÜM)! Deha CANLI İzle! Deha 9. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? İsrail Belçika maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsrail Belçika geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İtalya Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.