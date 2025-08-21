TEM Otoyolu'nda Geri Dönüşüm Kamyonu Devrildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkiinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kazanın ardından ekipler güvenlik önlemleri alarak yolun kontrollü bir şekilde açılmasını sağladı.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkiinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonucu kamyon kasasındaki malzemeler yola saçıldı ve trafik akışı tamamen durdu. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Yolun tek şerit olarak kontrollü şekilde açılmasının ardından, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola saçılan malzemelerin temizlik çalışmaları devam ediyor. Kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor

Valilik şikayetler sonrası düğmeye bastı! O stantlar kaldırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz

Bu çeyrek altınlardan uzak durun: Bir daha bozduramıyorsunuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.