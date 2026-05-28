Haberler

Memlekete bayram yolculuğu hastanede bitti: 3 yaralı

Memlekete bayram yolculuğu hastanede bitti: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde otoyolun Sapanca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 34 HYH 090 plakalı otomobil ile bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan memleketi Ordu'ya giden C.Y. idaresindeki 24 ABN 319 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan savrularak yeşillik alandaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi