Memlekete bayram yolculuğu hastanede bitti: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde otoyolun Sapanca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 34 HYH 090 plakalı otomobil ile bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan memleketi Ordu'ya giden C.Y. idaresindeki 24 ABN 319 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan savrularak yeşillik alandaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

