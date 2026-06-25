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TEM Kumburgaz'da araç yangını

TEM Kumburgaz'da araç yangını
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TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 12.30 sıralarında TEM otoyolu Kumburgaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki binek araçtan dumanlar yükselince sürücü tarafından emniyet şeridine çekildi. Bir anda alevlerin yükseldi araç için olay yerine itfaiye çağrıldı. Alevlerini sardığı araç kullanılamaz hale geldi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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