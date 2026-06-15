TEM Otoyolu'nda seyir halindeki aracın yanma anı kameraya yansıdı
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir araç, bilinmeyen nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan bir araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü araçtan inerken, alevler bir anda büyüyerek otomobili kapladı. Araçtan yükselen dumanlar TEM otoyolunu kapladı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı