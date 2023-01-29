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TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza

3. Sayfa Haberleri

TEM'de aralarında işçi servisinin de bulunduğu zincirleme kaza

KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde işçi servisi, kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde işçi servisi, kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Kapantepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işçi servisi, kamyonet ve 2 tır kazaya karıştı. Zincirleme kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenilen kaza bölgesinde, ekipler araçlarda sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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