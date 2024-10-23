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Düşen telefonunu almaya çalışan kadın kayalara baş aşağı sıkıştı

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Avustralya'nın popüler parkurunda yürüyüş yaparken telefonunu düşüren kadın, telefonuna ulaşmak isterken kayaların arasına sıkıştı. Kurtarma ekipleri, 500 kiloluk kayaları yerinden oynatarak saatler sonra kadını kurtarabildi.

Avustralya?'nın Hunter Vadisi'nde yürüyüş yapan kadın?, cep telefonunu düşürdü, almak için girdiği çaba sırasında ise kayaların arasına sıkıştı. Ücra ve çalılık alanda telefonunu almak isterken düşen kadın, 3 metrelik dar bir alanda ayaklarından asılı kaldı. Ekipler, olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlığa uğradı. NSW Ambulans Uzmanı Kurtarma Paramediği Peter Watts, "Kurtarma paramediği olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir işle karşılaşmamıştım'' dedi.

500 KİLOLUK KAYALAR HAREKET ETTİRİLDİ

Ekipler, tehlikeli durumdaki kadına ulaşmak için 7 saat boyunca çalıştılar. En az 500 kiloluk birkaç kaya yerinden oynatıldı. Bunun için özel bir vinç kullanıldı. Kadın, kayaların hareket ettirilmesiyle oluşturulan alandan çıkarıldı. Kadın, 7 saatin sonunda sadece "küçük çizikler ve morluklarla" kurtarıldı ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ancaktelefonunu geri alamadı.

Düşen telefonunu almaya çalışan kadın kayalara baş aşağı sıkıştı
Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Avustralya Güvenlik 3-sayfa Gündem Yaşam

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Yorumlar (2)

Dağıstan:

Bu nedir böyle ya. Git servis sağlayıcına kapattır telefonunu. İnsanlara eziyet çektirmişsin. Hay senin telefonuna..

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