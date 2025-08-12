Teksüt Fabrikası Yangınında Hayatını Kaybeden Özcan Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı

Teksüt Fabrikası Yangınında Hayatını Kaybeden Özcan Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Özcan Yıldırım, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı ve Yıldırım'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Özcan Yıldırım, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

100. Yıl Mahallesi Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Özcan Yıldırım'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif

Yıldız futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı! İşte yapılan teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.