Teksüt Fabrikası Yangınında Hayatını Kaybeden Özcan Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Özcan Yıldırım, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı ve Yıldırım'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Özcan Yıldırım, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
100. Yıl Mahallesi Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Özcan Yıldırım'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa