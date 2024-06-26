Kadın hayatının şokunu yaşadı! Kocasının aldattığını böyle öğrendi

Kamerayı bebeğini kontrol için kullanan kadın hayatının şokunu yaşadı. Bebek izleme kamerasını kontrol eden kadın kocasının mesajlaştığını gördü. Eşinin kendisini izlediğinden habersiz mesajlaşmaya devam eden adam ise bu olaydan habersizdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kameradan izlediği görüntülerden kocasının kendisini aldattığını anlayan kadın bu olayı sosyal medyadan paylaştı. Günümüz teknolojileri hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda aile hayatını da etkiliyor.