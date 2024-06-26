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Kadın hayatının şokunu yaşadı! Kocasının aldattığını böyle öğrendi

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Bebeğini izlediği kameradan kocasının telefonla mesajlaştığını fark eden kadın aldatıldığını bu yolla öğrendi ve büyük bir şok yaşadı.

Kamerayı bebeğini kontrol için kullanan kadın hayatının şokunu yaşadı. Bebek izleme kamerasını kontrol eden kadın kocasının mesajlaştığını gördü. Eşinin kendisini izlediğinden habersiz mesajlaşmaya devam eden adam ise bu olaydan habersizdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kameradan izlediği görüntülerden kocasının kendisini aldattığını anlayan kadın bu olayı sosyal medyadan paylaştı. Günümüz teknolojileri hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda aile hayatını da etkiliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Hikmet Demirci:

Teknoloji yuva yıkmıyor, eşini aldatması yuvayı yıkıyor. Teknoloji, gerçeğin ortaya çıkmasını sağlıyor.

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Orhan Furuncu:

adam işi bilmiyor ben evde asla yazmam saat 6dan sonra dıger telefona geçerim oda bilir;) aramaz

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Kara Murat:

erkeklerin %75 kadınların %25 aldatır. Bunun nesine şaşırdınız.

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ismail Yasin:

buda bir kurgu.. hem çok belirgin.. her şey biraz daha fenomen olmak gündem olmak.. adamın kameradan haberi olamaz mı ki kamerayı alanlar kendileri..

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ekolojixx a:

Adama Helal olsun telefona bile müdahale edip darlıyorsa aldatılır öyle kadınlar ,nafaka alabilmek için bahane arıyordur ülkede klasik oldu

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