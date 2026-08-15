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Bodrum'da Mavi Turda Düşen ABD'li Turist Deniz Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum'da Mavi Turda Düşen ABD'li Turist Deniz Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde mavi tur için denize açılan teknede düşerek yaralanan 66 yaşındaki ABD vatandaşı turist, deniz ambulansıyla karaya çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi tur için denize açılan teknede düşerek yaralanan 66 yaşındaki ABD vatandaşı turist, deniz ambulansıyla karaya çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Olay, dün Gümbet açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel tekneyle mavi tur yapan ABD vatandaşı M.L.V. (66), henüz bilinmeyen bir nedenle tekne içerisinde düştü. Yaralanan turistin durumunu fark eden kaptan, vakit kaybetmeden yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Yaralı turistin bulunduğu tekneye yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, M.L.V.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde turistin bel bölgesinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.L.V., deniz yoluyla marinaya ulaştırıldı. Marinada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen ABD'li turist, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan M.L.V.'nin ameliyata alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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