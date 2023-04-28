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Teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti...O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti...O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Seferhisar ilçesinde teknede balık tutarken denize düştüğü öğrenilen 1 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 10.30 sıralarında Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede balık tutan Muhammet Urak bir anda denize düştü. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Urak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Güney - 3. Sayfa

Seferhisar İzmir 3. Sayfa Haberler

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