Teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti...O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Seferhisar ilçesinde teknede balık tutarken denize düştüğü öğrenilen 1 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 10.30 sıralarında Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede balık tutan Muhammet Urak bir anda denize düştü. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Urak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.