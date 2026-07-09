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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski bir mobilya mağazasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski mobilya mağazasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki eski bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada silahla vurulan K.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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