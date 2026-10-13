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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran ve yer yer şiddetini artıran yağış, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, trafikte seyreden sürücüler ise yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurun etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçların ilerleyişi yavaşladı.

Özellikle yollarda biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış sırasında trafikte dikkatli ilerleyen sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu noktalardan geçerken hızlarını düşürdü. Sağanak yağış, ilçe merkezinde günlük hareketliliğin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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