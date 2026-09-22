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Tekirdağ Muratlı'da gölet yakınındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Tekirdağ Muratlı'da gölet yakınındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yeşilsırt Mahallesi'ndeki gölet yakınlarında açık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kuru ot ve çalıların tutuşmasıyla başlayan, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde, gölet yakınlarındaki açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde kuru otlar ve çalıların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazide konuşlanan itfaiye ekipleri, alevlerin civar alanlara sıçramaması için yoğun bir müdahale başlattı. Ekiplerin hortumlarla alevlere müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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