Haberler

Çorlu'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Çorlu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da işçi servisi ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ Çorlu'da işçi servisi ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi (Türkücü yolu) üzerinde meydana geldi. Türkücü istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden A.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ş.D. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Bu sırada servisle çarpıştıktan sonra savrulan A.T.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Zincirleme kaza sonrası sürücü M.G. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"20 işçi vardı, Allah korudu desem yeridir"

Olay yerinde konuşan servis şoförü Ş.D., "Yaklaşık 20 işçiyi fabrikaya bırakmak için yola çıktım. Ben şeridimde giderken, karşı yönden gelen otomobil bir anda arka tekere çarptı. Gördüğünüz gibi arka tekerlek çıktı. Yani Allah korudu desem yeridir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu