Tekirdağ'da zabıta ekiplerinden izinsiz afiş reklamlara denetim

Tekirdağ'da zabıta ekiplerinden izinsiz afiş reklamlara denetim
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, izinsiz reklam unsurlarına yönelik denetim ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şehir estetiğine zarar veren branda, afiş ve pankartlar kaldırıldı ve ilgili işletmelere yasal işlem uygulandı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerince izinsiz reklam unsurlarına yönelik denetim ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde çok sayıda mahallede yürütülen çalışmalarda, şehir estetiğine zarar verdiği tespit edilen ve izinsiz olarak asılan branda, afiş ve pankartlar zabıta ekipleri tarafından sökülerek kaldırıldı. Denetimler kapsamında izinsiz reklam faaliyeti yürüten işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

