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Tekirdağ'da Yol Tartışması Kanlı Bitti: Servis Şoförü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Yol Tartışması Kanlı Bitti: Servis Şoförü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafikteki yol verme meselesi sebebiyle çıkan kavga sonucunda ağır yaralanan servis şoförü Tolga Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı N.Y. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, servis şoförü Tolga Çelik ile seyyar balıkçı N.Y. arasında trafikte çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. N.Y.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı N.Y., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

İlçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, Tolga Çelik ile seyyar balıkçı N.Y. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.Y., yanında taşıdığı bıçakla Çelik'i göğsünden yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından N.Y., elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi aramalarını ve kendisini teslim almak için gelmelerini istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. N.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Süleymanpaşa Tolga Çelik Politika Güvenlik 3-sayfa Kavga Suç

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