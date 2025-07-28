Tekirdağ'da Yangın: 1500 Saman Balyası Kül Oldu

Tekirdağ'da Yangın: 1500 Saman Balyası Kül Oldu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Mehmet Aykan'a ait saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangında 1500 balya kül oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında bin 500 saman balyası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kutlugün Mahallesi'nde, Mehmet Aykan'a ait saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık bin 500 saman balyasının zara gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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