Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 114 operasyonda 133 şüpheliye işlem

Tekirdağ genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 133 şahsa adli işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu suçlarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 27 Nisan ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında 11 ilçede planlı olarak gerçekleştirilen 114 operasyonel uygulamada önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak suçundan 113 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 20 şahıs olmak üzere toplam 133 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda ayrıca 879 gram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin 790 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 4 bin 205 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 146 bin 290 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri hedef alan sokak satıcıları ve torbacılarla mücadelenin "sıfır tolerans" ilkesiyle kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşların da 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili ihbar hatları üzerinden destek vermesi istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
