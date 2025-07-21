Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve kaçak makaron ile tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-18 Temmuz tarihlerinde Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Süleymanpaşa Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde Ş.E.'nin ikamet adresine yapılan baskında 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 5 tabanca fişeği, 3 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.

Kapaklı Mimarsinan Mahallesi'nde M.K., S.E. ve B.K.'nın üst aramasında 2 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 6 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 170 TL, 1 cep telefonu, 1 makas ve 2 payp bulundu.

Ergene Ulaş Mahallesi'nde H.A.'nın aracında yapılan aramada 260 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde F.Ö.'nün aracında yapılan kontrolde kurusıkıdan dönme 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 adet fişek bulundu.

Hayrabolu Şalgamlı Mahallesi'nde N.K.'nın ikametinde ve aracında yapılan aramada ise 1 sikke, 2 kurusıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Yine Hayrabolu ilçesinde M.Ö.'ye ait araç ve iş yerinde yapılan kontrollerde ise araçta 35 bin 800, iş yerinde 3 bin 48 olmak üzere toplam 38 bin 848 adet doldurulmuş makaron ile 2 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ