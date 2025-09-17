Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 26 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 26 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasında 900 polis ile çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 900 polisin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş, narkotik ve KOM uygulamasında çok sayıda aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve farklı birimlerden ekiplerin desteğiyle Hıdırağa Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada mahalledeki tüm sokaklar didik didik arandı. Araçlar, yayalar ve işyerleri kontrolden geçirilirken, metruk binaların durumu da kayıt altına alındı.

26 aranan şahıs yakalandı

Denetimlerde 638 kişi GBT ve UYAP sorgusundan geçirildi. Cinayet, tehdit ve hırsızlık suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında olduğu toplam 26 kişi yakalandı.

Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 373 adet sentetik ecza hap, 30 gram bonzai, 1 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 72 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 55 TL para ele geçirildi. Ayrıca 347 araç kontrol edilirken, 2 çalıntı motosiklet bulundu, 3 sürücüye ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonların kesintisiz süreceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu

Günlerdir aranan Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a neler dedi neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp

Yılmaz Vural geri dönüyor! İşte anlaştığı kulüp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.