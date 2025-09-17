Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 26 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 900 polisin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı asayiş, narkotik ve KOM uygulamasında çok sayıda aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve farklı birimlerden ekiplerin desteğiyle Hıdırağa Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada mahalledeki tüm sokaklar didik didik arandı. Araçlar, yayalar ve işyerleri kontrolden geçirilirken, metruk binaların durumu da kayıt altına alındı.

26 aranan şahıs yakalandı

Denetimlerde 638 kişi GBT ve UYAP sorgusundan geçirildi. Cinayet, tehdit ve hırsızlık suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan bir şahsın da aralarında olduğu toplam 26 kişi yakalandı.

Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 373 adet sentetik ecza hap, 30 gram bonzai, 1 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 72 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 55 TL para ele geçirildi. Ayrıca 347 araç kontrol edilirken, 2 çalıntı motosiklet bulundu, 3 sürücüye ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonların kesintisiz süreceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ