Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen projeli operasyonda 4 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Kasım 2025 tarihinde Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ve narkotim unsurlarının da katılımıyla iki farklı adrese yapılan baskınlarda torbacı olarak tabir edilen şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda, 18 parça halinde 30,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 21,60 gram eroin, 3,75 gram A-M maddesi, yaklaşık 1 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek kimyasal madde, 42 gram aseton, 9 bin 589 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 14 içici hakkında yasal işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların desteğiyle özellikle Çorlu Hıdırağa ve Süleymanpaşa Aydoğdu mahallelerinin torbacılardan temizlenmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
