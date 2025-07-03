Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 900 Bin TL'lik Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 900 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinden oluşan toplam 4 adrese yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan çok sayıda uyuşturucu hap ve farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda H.P., S.İ. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri zehirleyen sokak çetelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Hapçısına, torbacısına, kutu kutu, tane tane, gram gram... Azından az, çoğundan çok! Kesintisiz operasyonlarımız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ