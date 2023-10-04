Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 76 gram eroin, 25 gram esrar ve 3 bin 500 lira ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde durumundan şüphelendikleri A.S, S.B, S.A, D.T. ve F.T'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 76 gram eroin, 25 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa