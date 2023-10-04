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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 76 gram eroin, 25 gram esrar ve 3 bin 500 lira ele geçirildi.