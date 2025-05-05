AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, elbise dolabına kurulan uyuşturucu serasında 4 kişiye tutuklama yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elbise dolabından uyuşturucu serası çıktı: 4 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 kişi tutuklanırken, bir evdeki bez kıyafet dolabının uyuşturucu serasına dönüştürülmesi dikkat çekti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti, ruhsatsız silah bulundurma ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin bir haftalık çalışmaları kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Özellikle bir evde bezden yapılan kıyafet dolabının içine kurulan iklimlendirme sistemiyle skunk yetiştirilmesi dikkat çekerken, operasyonlarda toplam 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Operasyonlarda 2 kilo 496 gram bonzai, 378 gram skunk, 30 gram afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 160 mililitre amfetamin, çeşitli esrar türleri ve tohumları, 97 adet extacy hap, 35 kök skunk bitkisi, hassas teraziler, uyuşturucu kullanım aparatı, iklimlendirme çadırı, vantilatör, fan, ışık sistemi ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Ayrıca ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 213 adet fişek, 4 adet av tüfeği fişeği, toplam 11 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 300 ABD doları ve 5 cep telefonu da bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlı çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.