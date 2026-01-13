Haberler

Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucuya iki ayrı operasyon

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın planlı istihbarat faaliyeti kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta ve araçtaki A.Y. ile K.D. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 28 bin adet sentetik ecza, 5 bin adet extacy, suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 TL ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Öte yandan Marmaraereğlisi ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama gerçekleştirildi. Aramalarda bin 868 gram kubar esrar, 737 adet satışa hazır fişeklenmiş halde uyuşturucu madde, 10 adet hasat edilmiş kenevir kökü, 2,89 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 TL ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik mücadelenin Tekirdağ genelinde kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. - TEKİRDAĞ

