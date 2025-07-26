Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Hakan B. (35) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika önünde bir motosiklet ile bir hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Hakan B. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Araçlarda hafif maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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