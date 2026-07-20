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Seyir halindeki araçları taşladılar

Seyir halindeki araçları taşladılar
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi, seyir halindeki tır ve ağır tonajlı araçlara taş attı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, bir araca isabet eden taş maddi hasara yol açtı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişinin seyir halindeki tır ve ağır tonajlı araçlara taş attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sürücülere korku dolu anlar yaşatırken, görüntüler tepki çekti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Kumlugeçit Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği ve yaşları henüz belirlenemeyen iki kişi, seyir halindeki tır ve diğer ağır tonajlı araçlara taş attı.

Yoğun trafiğin bulunduğu noktada yaşanan olayda atılan taşlardan birinin sekerek bir araca isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Şans eseri yaralanan olmazken, tehlikeli hareket olası bir faciaya davetiye çıkardı.

O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar, sorumluların tespit edilerek haklarında işlem yapılmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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