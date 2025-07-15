Tekirdağ'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan tarla yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple Sağlamtaş Mahallesi'nde başlayan yangın, biçilmiş buğday anızlarının bulunduğu tarlada etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler çevredeki tarım arazilerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma personeli ve bir yangın helikopteri yönlendirildi. Yangına müdahale sırasında Sağlamtaş Mahalle Muhtarı Ramazan Ersoy ile bir itfaiye personeli olan Ahmet Yavuz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin 500 dekar ekili alan ile 200 arı kovanı zarar gördü.

Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ