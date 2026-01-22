Haberler

Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda geçen Kasım ayında Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye ve Hıdırağa (Kore) mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda 16 bin 600 adet sentetik ecza hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirilmiş, yakalanan 2 sokak satıcısı tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmanın devamında, aynı şahıslarla birlikte hareket ettiği ve Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli daha dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, özellikle Aydoğdu ve Hıdırağa mahalleleri başta olmak üzere il genelinde uyuşturucu maddeyle bağlantılı tüm unsurlara karşı mücadelenin gece gündüz kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
