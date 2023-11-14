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Tekirdağ'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.