Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, aracı hurdaya çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki tarlalara sıçramasını önledi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı araç hurdaya döndü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ergene'nin Vakıflar Mahallesi girişinde meydana geldi. Fırat Y. yönetimindeki 59 B 0136 plakalı otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki tarlalara da sıçrayan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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