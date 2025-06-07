Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği uygulamalarla 11 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 70 mermi ve 3 tüfek ele geçirdi. Huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalar devam edecek.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, son bir hafta içinde yapılan denetim ve operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 70 adet mermi ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzuru için sahada kararlılıkla görev yapmaya devam edeceklerini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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