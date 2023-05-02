Tekirdağ'da polis uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar dahilinde Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 17 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 965 lira ele geçirildi. Düzenlenen mücadele çalışmasında tespit edilen K.Ç., B.E. ve B.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ