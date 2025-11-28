Tekirdağ'da Park Halindeki Minibüs Yandı, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da park halindeyken yanan panelvan minibüs hurdaya döndü. Olay sonrası yüz ve kol bölgesinde yanıklar oluşan sürücü tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde Havuzlar Mahallesi Havuzlar Mezarlığı yakınlarında park halindeki panelvan minibüsten alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan araç hurdaya döndü.

Yangın sonucu yüz ve kol bölgesinde 2. derece yanıklar oluşan sürücü S.Ç. hastanede tedavi altına alındı.

Polis tarafından yangın olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ