Tekirdağ'da Otoparkta Silahlı Yaralama Olayı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otoparkta kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta alkol içildiği sırada U.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. U.B. kedisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.'ya tabancayla ateş açtı.

Bacağından yaralanan M.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan U.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ