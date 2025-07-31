Tekirdağ'da Otoparkta Silahlı Yaralama Olayı

Tekirdağ'da Otoparkta Silahlı Yaralama Olayı
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Çorlu'da bir otoparkta küfür nedeniyle tartışan iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı, saldırgan tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otoparkta kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta alkol içildiği sırada U.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. U.B. kedisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.'ya tabancayla ateş açtı.

Bacağından yaralanan M.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan U.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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