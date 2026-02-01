Haberler

Tekirdağ'da kaçak alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan bir operasyon sonucunda, Bulgaristan'dan gelen bir şahsa ait eşyalar arasında çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tekirdağ'da otobüs terminalinde çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan güvenlik görevlileri, Bulgaristan'dan gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Terminale gelen polis ekipleri, şahsa ait eşyalar arasında yaptıkları aramada çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi. İçkiler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli ifadesi alınmak üzere Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba