Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K'ya ait evde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Haberler.com
