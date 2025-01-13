Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Tekirdağ'da Motosikletlere Çarpıp Kaçan Sürücü Aranıyor

Tekirdağ'da Motosikletlere Çarpıp Kaçan Sürücü Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir sürücü, park halindeki 3 motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı. Motosiklet sahipleri, aracın sahibi hakkında polise bilgi verdi. Ekipler, kamera görüntülerinden plakasını tespit ederek kaçan sürücüyü arıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki 3 motosiklete çarpan araç sürücüsü, hızla olay yerinden kaçtı.

Olay, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı araçla yol kenarında park halindeki 3 motosiklete çarpan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sahipleri şüpheli aracın peşinden gitseler de yakalayamadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Motosiklet sahiplerinden Berkay Dükkancı, "Siparişlerimiz vardı, içeride çalışıyorduk. Daha sonra ses duyduk, çıkıp baktığımızda motorların 3'ü de yerdeydi. Kameralardan baktığımız zaman yolun ortasında araç kasıtlı olarak yaklaşıyor, motorlara vuruyor ve beklemeden kaçıyor. Yanlışlıkla olmuş olsa zaten dururdu. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten polis ekiplerine de haber verdik. İnşallah bulunacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
img

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
img

Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Gol düellosunda eşitlik bozuldu

Gol düellosunda eşitlik bozuldu! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Son Dakika Haberleri

Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı? Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozison korner mi aut mu? Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.