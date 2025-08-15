Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gurur Sokak ile Pınar Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinden bulvara çıkan M.Y. idaresindeki otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan F.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ