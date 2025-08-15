Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gurur Sokak ile Pınar Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinden bulvara çıkan M.Y. idaresindeki otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan F.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.